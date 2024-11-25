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За 10 месяцев в налоговые органы НАР поступило около 1,5 тыс. обращений

За 10 месяцев в налоговые органы НАР поступило около 1,5 тыс. обращений В январе-октябре текущего года в налоговые органы Нахчыванской Автономной Республики поступило 1 489 обращений.
Бизнес
25 ноября 2024 г. 11:40
За 10 месяцев в налоговые органы НАР поступило около 1,5 тыс. обращений

В январе-октябре текущего года в налоговые органы Нахчыванской Автономной Республики поступило 1 489 обращений.

Как сообщили нахчыванскому бюро Report в Государственной налоговой службе Автономной Республики, 90,3% из них составили заявления, 9,6% - жалобы, остальную часть - различные предложения.

Рассмотрение 98% обращений было завершено за 10 месяцев текущего года, 2% находятся в процессе исполнения. Из рассмотренных обращений 95,3% решены, по 3,1% - даны соответствующие разъяснения, по остальным - приняты решения в соответствии с законодательством.

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