Юсиф Абдуллаев: В течение 3-5 лет ожидается серьезный рост экспорта азербайджанских ковров

В течение 3-5 лет ожидается серьезный рост экспорта ковров, произведенных в Азербайджане.

В течение 3-5 лет ожидается серьезный рост экспорта ковров, произведенных в Азербайджане.

Об этом сказал Report исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.

По его словам, в 2023 году экспорт азербайджанских ковров увеличился на 30% по сравнению с 2022 годом.

Абдуллаев отметил, что AZPROMO и ОАО "Азерхалча" занимаются продвижением азербайджанских ковров: "Были осуществлены совместные проекты с немецким дизайнером Яном Катом, получившим международное признание и известность благодаря уникальному сочетанию традиционных и современных стилей производства ковров. Выставка азербайджанских ковров прошла в Вашингтоне, Нью-Йорке, Мадриде".

Исполнительный директор AZPROMO также добавил, что экспорт ковров осуществляется не так, как экспорт другой продукции: "Этот вопрос регулируется государством".

По его словам, руководство ОАО "Азерхалча" проводит на сегодняшний день большую работу по возрождению ковроткачества: "Основой этого является пропаганда ковроткачества в зарубежных странах. То есть продвижение азербайджанских ковров в зарубежных странах перед продажей является ключевым вопросом".