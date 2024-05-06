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Юсиф Абдуллаев: В течение 3-5 лет ожидается серьезный рост экспорта азербайджанских ковров

Юсиф Абдуллаев: В течение 3-5 лет ожидается серьезный рост экспорта азербайджанских ковров В течение 3-5 лет ожидается серьезный рост экспорта ковров, произведенных в Азербайджане.
Бизнес
6 мая 2024 г. 11:37
Юсиф Абдуллаев: В течение 3-5 лет ожидается серьезный рост экспорта азербайджанских ковров

В течение 3-5 лет ожидается серьезный рост экспорта ковров, произведенных в Азербайджане.

Об этом сказал Report исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.

По его словам, в 2023 году экспорт азербайджанских ковров увеличился на 30% по сравнению с 2022 годом.

Абдуллаев отметил, что AZPROMO и ОАО "Азерхалча" занимаются продвижением азербайджанских ковров: "Были осуществлены совместные проекты с немецким дизайнером Яном Катом, получившим международное признание и известность благодаря уникальному сочетанию традиционных и современных стилей производства ковров. Выставка азербайджанских ковров прошла в Вашингтоне, Нью-Йорке, Мадриде".

Исполнительный директор AZPROMO также добавил, что экспорт ковров осуществляется не так, как экспорт другой продукции: "Этот вопрос регулируется государством".

По его словам, руководство ОАО "Азерхалча" проводит на сегодняшний день большую работу по возрождению ковроткачества: "Основой этого является пропаганда ковроткачества в зарубежных странах. То есть продвижение азербайджанских ковров в зарубежных странах перед продажей является ключевым вопросом".

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Версия на английском языке Aerious increase expected in export of Azerbaijani carpets, AZPROMO chief executive says
Версия на азербайджанском языке Yusif Abdullayev: "Azərbaycan xalçalarının ixracında ciddi artım gözlənilir"

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