Вюсал Гасымлы: Экономический рост в Азербайджане превышает среднемировой показатель

В 2021 году экономический рост в Азербайджане составил 5,6%. Это самый высокий показатель за последние 8 лет.

В 2021 году экономический рост в Азербайджане составил 5,6%. Это самый высокий показатель за последние 8 лет.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникации Вюсал Гасымлы.

По его словам, экономический рост в Азербайджане выше среднемирового показателя: «Согласно отчету Международного валютного фонда, в прошлом году средний экономический рост в мире составил 5,5%. Это еще раз показывает, что Азербайджан в прошлом году достиг высокого экономического роста. Основным драйвером этого является ненефтяной сектор. Зафиксирован самый высокий показатель роста в этом секторе с 2013 года».