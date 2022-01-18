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Вюсал Гасымлы: Экономический рост в Азербайджане превышает среднемировой показатель

Вюсал Гасымлы: Экономический рост в Азербайджане превышает среднемировой показатель В 2021 году экономический рост в Азербайджане составил 5,6%. Это самый высокий показатель за последние 8 лет.
Бизнес
18 января 2022 г. 15:43
Вюсал Гасымлы: Экономический рост в Азербайджане превышает среднемировой показатель
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В 2021 году экономический рост в Азербайджане составил 5,6%. Это самый высокий показатель за последние 8 лет.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникации Вюсал Гасымлы.

По его словам, экономический рост в Азербайджане выше среднемирового показателя: «Согласно отчету Международного валютного фонда, в прошлом году средний экономический рост в мире составил 5,5%. Это еще раз показывает, что Азербайджан в прошлом году достиг высокого экономического роста. Основным драйвером этого является ненефтяной сектор. Зафиксирован самый высокий показатель роста в этом секторе с 2013 года».

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Версия на английском языке Vusal Gasimli: Economic growth in Azerbaijan exceeds global average
Версия на азербайджанском языке Vüsal Qasımlı: "Azərbaycanda iqtisadi artım dünyadakı orta rəqəmdən çoxdur"

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