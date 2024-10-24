Вусал Шихалиев: Необходимо разработать специальные критерии оценки бизнес-среды в Азербайджане

Вусал Шихалиев: В Азербайджане необходимо разработать специальные критерии оценки бизнес-среды

В Азербайджане необходимо разработать специальные критерии оценки бизнес-среды.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель секретариата Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам Вусал Шихалиев на сегодняшнем заседании рабочей группы "Вхождение в бизнес".

По его словам, комиссия активно вовлекает заинтересованные стороны, в том числе частный сектор, в процесс разработки бизнес-реформ в Азербайджане. После принятия реформ заинтересованные стороны также получают информацию о процессе их реализации, сказал он.

Шихалиев подчеркнул, что частный сектор сыграет важную роль в расширении реформ по "Вхождению в бизнес".

Отметим, что в сентябре 2025 года ожидается включение Азербайджана в отчет Всемирного банка Business Ready, который включает оценку делового и инвестиционного климата в 50 странах.