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Вусал Шихалиев: Необходимо разработать специальные критерии оценки бизнес-среды в Азербайджане

Вусал Шихалиев: Необходимо разработать специальные критерии оценки бизнес-среды в Азербайджане Вусал Шихалиев: В Азербайджане необходимо разработать специальные критерии оценки бизнес-среды
Бизнес
24 октября 2024 г. 13:01
Вусал Шихалиев: Необходимо разработать специальные критерии оценки бизнес-среды в Азербайджане

В Азербайджане необходимо разработать специальные критерии оценки бизнес-среды.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель секретариата Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам Вусал Шихалиев на сегодняшнем заседании рабочей группы "Вхождение в бизнес".

По его словам, комиссия активно вовлекает заинтересованные стороны, в том числе частный сектор, в процесс разработки бизнес-реформ в Азербайджане. После принятия реформ заинтересованные стороны также получают информацию о процессе их реализации, сказал он.

Шихалиев подчеркнул, что частный сектор сыграет важную роль в расширении реформ по "Вхождению в бизнес".

Отметим, что в сентябре 2025 года ожидается включение Азербайджана в отчет Всемирного банка Business Ready, который включает оценку делового и инвестиционного климата в 50 странах.

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Версия на английском языке Vusal Shikhaliyev: There should be criteria for sectoral assessment of business environment in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Vüsal Şıxaliyev: “Azərbaycanda biznes mühitinin sahəvi qiymətləndirilməsi üçün ölçü meyarları olmalıdır”

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