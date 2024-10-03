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Всемирный банк опубликовал первый доклад проекта Business Ready, заменившего Doing Business

Всемирный банк опубликовал первый доклад проекта Business Ready, заменившего Doing Business Всемирный банк (ВБ) опубликовал первый доклад в рамках проекта по оценке условий для ведения бизнеса Business Ready, призванный заменить ежегодный доклад Doing Business.
Бизнес
3 октября 2024 г. 22:53
Всемирный банк опубликовал первый доклад проекта Business Ready, заменившего Doing Business

Всемирный банк (ВБ) опубликовал первый доклад в рамках проекта по оценке условий для ведения бизнеса Business Ready, призванный заменить ежегодный доклад Doing Business.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в отчете ВБ провел оценку делового и инвестиционного климата в 50 странах и территориях по 1,2 тыс. показателей.

Согласно информации, в течение следующих трех лет охват проекта планируется расширить и в 2026 году довести его до 180 стран и территорий. В нынешнем докладе было проведено исследование стран из Азии, Африки, Ближнего Востока, Европы и Латинской Америки.

"Business Ready, преемник проекта Doing Business, отражает более сбалансированный и прозрачный подход к оценке делового и инвестиционного климата в стране" - считают специалисты ВБ.

В финучреждении пояснили, что ключевая особенность новой программы состоит в прозрачности: "Вся информация, собранная в рамках проекта - исходные данные, баллы, а также расчеты, использованные для их получения, - теперь находится в открытом доступе на сайте проекта. Более того, все результаты, представленные в отчетах, можно воспроизвести с помощью простых наборов инструментов, размещенных на сайте".

Business Ready уделяет основное внимание 10 темам: открытие бизнеса, размещение бизнеса, коммунальные услуги, трудовые ресурсы, финансовые услуги, международная торговля, налогообложение, разрешение споров, рыночная конкуренция и банкротство бизнеса.

Напомним, что в сентябре 2021 года ВБ сообщил, что принял решение отказаться от практики дальнейшей подготовки своих ежегодных докладов в рамках Doing Business в свете информации о нарушениях при составлении данных отчетов в недавнем прошлом. Азербайджан стал одной из 4 стран, из-за которых ВБ решил прекратить дальнейший выпуск отчета Doing Business. Причем, если в случае с Китаем и Саудовской Аравией рейтинги завышались, рейтинг Азербайджана оказался заниженным из-за предвзятого отношения авторов отчетов за 2018 и 2020 годы.

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