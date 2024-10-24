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Всемирный банк проведет оценку Азербайджана в рамках отчета Business Ready

Всемирный банк проведет оценку Азербайджана в рамках отчета Business Ready 11:49
Бизнес
24 октября 2024 г. 12:36
Всемирный банк проведет оценку Азербайджана в рамках отчета Business Ready

Оценка Азербайджана со стороны Всемирного банка в рамках отчета Business Ready начнется в конце 2024 года.

Как сообщает Report, об этом сказала руководитель рабочей группы "Вхождение в бизнес" Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам, заместитель начальника Государственной налоговой службы Самира Мусаева на заседании рабгруппы.

По ее словам, в рамках данного процесса предпринимателям, экспертным группам и государственным органам будут направлены ряд запросов.

Руководитель секретариата комиссии, заведующий сектором отдела экономической политики и промышленным вопросам Администрации президента Вусал Шихалиев отметил, что показатели по Азербайджану будут в сентябре 2025 года включены в Business Ready.

По его словам, в докладе оценивается бизнес-среда в странах мира в контексте развития частного сектора.

Отметим, что ВБ в начале октября текущего года опубликовал первый отчет Business Ready, который включал оценку делового и инвестиционного климата в 50 странах. Ожидается, что второй отчет будет опубликован в следующем году и охватит большее число стран.

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Версия на английском языке World Bank to evaluate Azerbaijan's business climate in Business Ready report
Версия на азербайджанском языке Dünya Bankı "Business Ready" hesabatı üzrə Azərbaycanın qiymətləndirilməsinə başlayır

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