Все субъекты производства продовольствия будут облагаться налогом

Баку. 23 января REPORT.AZ/ Сегодня министерство налогов и Агентство продовольственной безопасности подписали меморандум о взаимопонимании по совместному сотрудничеству.

Как сообщает Report, документ подписали министр налогов Микаил Джаббаров и председатель Агентства продовольственной безопасности Гошгар Тахмазли.

Меморандум о взаимопонимании определяет сотрудничество касательно привлечения к труду работников в соответствии с законодательством всеми физическими и юридическими лицами, действующими на всех этапах продовольственной цепи, взаимного обмена информацией о субъектах, занимающихся производством, переработкой и оборотом продовольственных товаров и продуктов, находящихся под фитосанитарным и ветеринарным контролем, а также об их объектах.

Помимо всего прочего, стороны договорились о расширении сотрудничества по привлечению к налогообложению всех субъектов, действующих в продовольственной отрасли.