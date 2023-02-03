Впервые азербайджанские компании презентованы в парламенте Великобритании

При поддержке Баронессы Эммы Николсон Винтерборнской и посольства Азербайджанской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии организовано мероприятие, посвященное презентации «Научно-производственного объединения AZERBAZALT» и

При поддержке Баронессы Эммы Николсон Винтерборнской и посольства Азербайджанской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии организовано мероприятие, посвященное презентации «Научно-производственного объединения AZERBAZALT» и компании «AZCHEMCO» в Нижней палате парламента Великобритании.

Как сообщает Report, в ходе него были представлены инновационные проекты компаний в Азербайджане, а также планы по расширению географии развития проектов в сторону Запада.

Мероприятие посетили делегации из Посольства Азербайджанской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, Посольства Туркменистана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, со-Председатель и Директор по развитию бизнеса Торговой палаты Великобритании в Азербайджане Говард Лин, Председатель «The British-Kazakh Society» Руперт Гудман, экс-Председатель «КазМунйГаз» Алик Айдарбаев, Директор по развитию «P&O Maritime» Радостин Попов, делегация глобальной консалтинговой и строительной фирмы «МАСЕ», представители крупнейшей юридической фирмы Великобритании «Freeths», представители крупнейшего банка Великобритании «HSBC», управляющий директор «Iraq Britain Business Council» Кристоф Микелс, представители Национального центра композитов при Бристольском Университете и многие другие.

Напомним, что сотрудничество между «AZERBAZALT» и «AZCHEMCO» началось с подписания Меморандума в ноябре прошлого года. Компании активно работают над совместными проектами по растворению базальтовой пудры и ее использовании в виде жидкого удобрения и в качестве ингредиента, используемого при покраске внешней поверхности зданий для уменьшения влияния солнечной радиации, а также теплообмена внутри помещений здания, тем самым влияя на уменьшение энергозатрат. Данным проектам способствуют природные свойства самого базальта.

В сентябре 2022 года ООО «Научно-производственное объединение AZERBAZALT» выиграло тендер по эксплуатации базальтового месторождения «Чайкенд» в Гёйгёльском районе площадью 10,8 гектара.

OOO «AZCHEMCO» генерирует идеи и проекты в сферах поддержки норм и стандартов в области безопасности пищевых продуктов в стране на основании международных требований, улучшения обеспечения безопасными и качественными продуктами питания, повышения безопасности и качества пищевых продуктов, конкурентоспособности и экспортного потенциала страны, производства удобрений и средств защиты растений, а также проведения информационно-просветительских мероприятий по их правильному использованию. В прошлом году компания презентовала свои проекты в рамках «EXPO 2020» на павильоне Азербайджана в Дубае и форуме «САМСА», проходившем в Вашингтоне.