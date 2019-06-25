Азербайджан на переговорах со странами-членами ВТО - ЭКСКЛЮЗИВ

Правительство Азербайджана на этой неделе проведет двусторонние консультации со странами –членами Всемирной торговой организации (ВТО).

Об этом сказал Report заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев.

По его словам, на переговорах, которые проходят в Женеве, принимает участие экспертная группа [в нее входят представители различных министерств и ведомств].

По информации Report, азербайджанская делегация проведет консультации с Канадой, Швейцарией, Бразилией, Кореей, Японией и т.д.

Консультации будут продолжены до 28 июня.

Азербайджан ведет переговоры по четырем основным направлениям – по товарам (тарифы на сельскохозяйственную и промышленную продукцию), в сфере торговли услугами, усовершенствования законодательства (приведения его в соответствии с требованиями ВТО) и поддержки сельского хозяйства (субсидирование).

Напомним, что по предложению секретариата ВТО Азербайджан на данном этапе продолжает переговоры по вступлению страны в эту организацию на двусторонней основе. До сих пор встреча азербайджанской делегации с рабочей группой ВТО сопровождалась, как двусторонними переговорами со странами-членами организации, так и многосторонними переговорами по сельскому хозяйству.

В ходе последней встречи, в декабре 2018 года, были проведены только двусторонние переговоры с Японией, Бразилией, Норвегией и другими странами, в первую очередь по вопросам обеспечения взаимного доступа к рынкам товаров и услуг.

Азербайджан приступил к переговорам со странами-членами ВТО в 2004 году.

В настоящее время страна находится в процессе переговоров с 13 странами. На сегодня уже завершены переговоры и подписаны протоколы с Турцией, Султанатом Оман, Объединенными Арабскими Эмиратами, Грузией и Кыргызстаном. Азербайджан находится на стадии подписания протоколов с Китаем и Молдовой.

Напомним, что Азербайджан за последнее время осуществил целый ряд реформ, в том числе принял 12 стратегических дорожных карт для развития экономики, внес изменения в регулирование сферы торговли, в системе импортных таможенных тарифов, усовершенствовал торговую и логистическую инфраструктуру. Ожидается, что реализация дорожных карт будет служить основой для успешного присоединения Азербайджана к ВТО. Соответственно, только после получения предварительных результатов от проводимых в стране экономических реформ, что ожидается до 2020 года, возможна будет интенсификация переговоров и завершение процесса вступления Азербайджана в ВТО

Отметим, что Азербайджан имеет статус наблюдателя при Всемирной торговой организации с 1997 года. Рабочая группа по Азербайджану при секретариате ВТО была создана 16 июля 1997 года.