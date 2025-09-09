ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА
    Volkswagen вложит 1 млрд евро в ИИ к 2030 году

    Бизнес
    • 09 сентября, 2025
    • 15:49
    Volkswagen вложит 1 млрд евро в ИИ к 2030 году

    Немецкий автопроизводитель Volkswagen заявил, что планирует инвестировать до 1 млрд евро в искусственный интеллект (ИИ) к 2030 году.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

    В Volkswagen заявили, что ИИ значительно ускорит процесс разработки новых моделей автомобилей и технологий.

     "Для нас ИИ - это ключ к повышению скорости, качества и конкурентоспособности на всех этапах цепочки создания стоимости: от разработки автомобиля до его производства", - заявил ИТ-директор компании Хауке Старс.

    Инвестиции Volkswagen будут направлены на разработку автомобилей с поддержкой искусственного интеллекта, промышленные приложения и расширение высокопроизводительной ИТ-инфраструктуры, говорится в заявлении компании, которая добавила, что ожидаемая экономия составит до 4 млрд евро к 2035 году.

