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    ​Внешний товарооборот Азербайджана сократился на 23%

    В январе положительное сальдо внешнего товарооборота уменьшилось на 47%

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в январе этого года объем внешнего товарооборота сократился на 23,05% и составил 1,852 млрд. долларов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, за это время импорт возрос на 7,16% и достиг 574,2 млн. долларов, а экспорт сократился на 31,7% и составил 1,278 млрд. долларов. Таким образом, во внешнем товарообороте возникло положительное сальдо на 703,6 млн. долларов. В январе прошлого года экспорт составил 1,871 млрд. долларов, а импорт 535,1 млн. долларов, в результате чего возникло положительное сальдо на 1,336 млрд. долларов. Это в свою очередь показывает, что в текущем году положительное сальдо сократилось на 47,32%.

    Согласно информации, в отчетный месяц импортирован товар 3 251 ассортимента, а экспортирован - 516 ассортиментов.  

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