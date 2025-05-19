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Внешнеторговый оборот Азербайджана вырос на 24 %

Внешнеторговый оборот Азербайджана вырос на 24 % Внешнеторговый оборот Азербайджана вырос на 24 %
Бизнес
19 мая 2025 г. 19:10
Внешнеторговый оборот Азербайджана вырос на 24 %

Азербайджан осуществил в январе-апреле этого года торговые операции с зарубежными странами на сумму 16,917 млрд долларов США, что на 24,1% больше, чем за тот же период 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

В структуре внешнеторгового оборота 8,785 млрд долларов США составили экспортные операции, а 8,133 млрд долларов США — импортные. За прошедший год экспорт увеличился на 7,5%, а импорт — на 48,8%.

В результате во внешней торговле образовалось положительное сальдо в размере 651,79 млн долларов, что в 4,15 раза меньше, чем за тот же период прошлого года.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s foreign trade turnover rises by over 24%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsi 24 % artıb

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