Внешнеторговый оборот Азербайджана вырос на 24 %

Внешнеторговый оборот Азербайджана вырос на 24 %

Азербайджан осуществил в январе-апреле этого года торговые операции с зарубежными странами на сумму 16,917 млрд долларов США, что на 24,1% больше, чем за тот же период 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

В структуре внешнеторгового оборота 8,785 млрд долларов США составили экспортные операции, а 8,133 млрд долларов США — импортные. За прошедший год экспорт увеличился на 7,5%, а импорт — на 48,8%.

В результате во внешней торговле образовалось положительное сальдо в размере 651,79 млн долларов, что в 4,15 раза меньше, чем за тот же период прошлого года.