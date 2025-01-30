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Внесены изменения в "Правила применения знака отличия" и "Специального знака отличия"

Внесены изменения в "Правила применения знака отличия" и "Специального знака отличия" Внесены изменения в "Правила уплаты налога и взносов по обязательному государственному социальному страхованию за пассажирские и грузовые перевозки автомобильным транспортом в Азербайджанской Республике, а также применения знака отличия и специального зна
Бизнес
30 января 2025 г. 18:21
Внесены изменения в Правила применения знака отличия и Специального знака отличия

Внесены изменения в "Правила уплаты налога и взносов по обязательному государственному социальному страхованию за пассажирские и грузовые перевозки автомобильным транспортом в Азербайджанской Республике, а также применения знака отличия и специального знака отличия", утвержденные постановлением Кабинета министров от 9 февраля 2006 года, и в "Положение об автовокзале и автостанции", утвержденное постановлением от 5 февраля 2009 года.

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

Согласно постановлению, после регистрации новых автотранспортных средств, используемых для перевозки персонала и собственных грузов налогоплательщика, их владельцы должны в течение 5 дней предоставить информацию по форме, утвержденной Министерством экономики, в Агентство наземного транспорта Азербайджана при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Кроме того, налогоплательщик обязан предоставлять информацию о выданных знаках за предыдущий месяц в Государственную налоговую службу при Министерстве экономики не позднее 10 числа следующего месяца.

В случае выявления лиц, осуществляющих пассажирские и грузовые перевозки автотранспортными средствами без "Знака отличия", AYNA обязано официально информировать Государственную налоговую службу для привлечения данных лиц к ответственности в установленном законодательством порядке.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və yük daşımalarına dair qaydalar dəyişib

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