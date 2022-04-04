Вложатся ли россияне в недвижимость в Азербайджане?

Российско-украинская война повысила интерес граждан России к рынку недвижимости других стран.

Российско-украинская война повысила интерес граждан России к рынку недвижимости других стран.

Как сообщает Report, российские граждане стараются как можно быстрее вывести имеющийся у них капитал из страны, вкладывают его в рынок жилья Турции и ОАЭ. Это повышает активность на рынке недвижимости этих стран и, соответственно, приводит к росту цен в этой сфере.

В этой связи возникает вопрос, насколько привлекателен рынок недвижимости Азербайджана для российских инвестиций? Report побеседовал на эту тему с экспертом по рынку недвижимости Эльнуром Фарзалиевым.

По мнению эксперта, пока влияния войны на цены на квартиры, частные дома, земельные участки, коммерческие объекты в Азербайджане не ощущается: "Россияне не покупают дома в Азербайджане в массовом порядке. Напротив, состоятельные азербайджанцы, проживающие в России, выставили на продажу недвижимость в Азербайджане по цене ниже реальной стоимости, чтобы защитить свой бизнес в соседней стране. Но особого влияния на рынок недвижимости пока нет".

Эксперт считает, что граждане России покупают недвижимость в Турцию, поскольку там значительно развит рынок недвижимости: "Раньше купить жилье в Турции было сложно, сейчас же правила упростились. Любой иностранный гражданин может вложиться в недвижимость, особенно в туристических зонах, тем более, что эти дома можно сдавать в аренду. Кроме того, человек, приобретающий недвижимость в Турции, может жить в этой стране столько, сколько захочет, даже если он не является ее гражданином. В итоге около недели назад более 200 тысяч граждан России обратились в Турцию за видом на жительство".

Эльнур Фарзалиев отметил, что для изменения ситуации у нас в стране необходимо упростить законодательство: "По законодательству, для того чтобы иностранный гражданин получил вид на жительство в стране, он должен иметь в одном из местных банков не менее 100 тысяч манатов, или же купить недвижимость на сумму не менее 100 тысяч манатов. При этом госпошлина за куплю-продажу для иностранных граждан в 3 раза выше, чем для граждан страны. Кроме того, иностранные граждане не могут купить жилье по договору. Для этого они должны получить разрешение на временное проживание от Государственной миграционной службы. По закону иностранный гражданин не может купить земельный участок в Азербайджане, он может открыть компанию и купить землю от имени этой компании. Когда иностранный гражданин покупает частный дом, он может оформить на свое имя дом, но не землю, на которой дом находится. Эти препятствия следует устранить".

По словам эксперта, мы можем привлечь иностранных граждан в нашу страну, и не только в Баку.

"В Гяндже, Габале, Губе, Мингячевире и других регионах мы также должны создать условия для приобретения жилья иностранными гражданами. Здания в Турции имеют все условия. А у нас в большинстве зданий даже нет парковочных мест. Это вторая возможность привлечь иностранных граждан на рынок недвижимости страны. Первая была в 2017-2019 годах, когда арабы приезжали в Азербайджан. Вторая появилась сейчас, и мы опять не можем ею воспользоваться", - заключил эксперт.