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Великобритания приглашает Азербайджан наладить сотрудничество с местными компаниями

Великобритания приглашает Азербайджан наладить сотрудничество с местными компаниями Великобритания приглашает азербайджанских бизнесменов наладить сотрудничество с местными компаниями.
Бизнес
11 марта 2022 г. 16:34
Великобритания приглашает Азербайджан наладить сотрудничество с местными компаниями

Великобритания приглашает азербайджанских бизнесменов наладить сотрудничество с местными компаниями.

Об этом в интервью Report сказала торговый посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронесса Эмма Николсон.

"Мы рады видеть ваших бизнесменов, приезжающих к нам в Лондон....Я действительно предлагаю азербайджанским предпринимателям посетить нас. Посольство Великобритании здесь, я сама торговый посланник премьер-министра Великобритании, мы организуем для них нужные встречи для налаживания сотрудничества с британскими компаниями", - сказала она.

C полным текстом интервью можно ознакомиться, пройдя по ссылке.

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Версия на английском языке UK invites Azerbaijan to establish co-op with local companies

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