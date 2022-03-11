Великобритания приглашает Азербайджан наладить сотрудничество с местными компаниями

Великобритания приглашает азербайджанских бизнесменов наладить сотрудничество с местными компаниями.

Великобритания приглашает азербайджанских бизнесменов наладить сотрудничество с местными компаниями.

Об этом в интервью Report сказала торговый посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронесса Эмма Николсон.

"Мы рады видеть ваших бизнесменов, приезжающих к нам в Лондон....Я действительно предлагаю азербайджанским предпринимателям посетить нас. Посольство Великобритании здесь, я сама торговый посланник премьер-министра Великобритании, мы организуем для них нужные встречи для налаживания сотрудничества с британскими компаниями", - сказала она.

C полным текстом интервью можно ознакомиться, пройдя по ссылке.