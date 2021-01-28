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Ведется работа по привлечению в Азербайджан компаний из глобальных индексов

Ведется работа по привлечению в Азербайджан компаний из глобальных индексов В стратегии поощрения инвестиций Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций в (AZPROMO) поставлена цель по привлечению в страну компаний, акции которых включены в глобальные индексы.
Бизнес
28 января 2021 г. 14:46
Ведется работа по привлечению в Азербайджан компаний из глобальных индексов

В стратегии поощрения инвестиций Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) поставлена цель по привлечению в страну компаний, акции которых включены в глобальные индексы.

Как сообщает Report, об этом заявил исполняющий обязанности председателя AZPROMO Юсиф Абдуллаев.

Он отметил, что цель стратегии – привлечение в страну до 2025 года 10 компаний, формирующих глобальную корзину биржевых индексов:

“Но прогнозировать, как все пойдет в 2021 году, очень сложно. Определенные положительные шаги могут быть после завершения вакцинации от коронавируса. Но в настоящее время есть сложности для передвижения обычных инвесторов. В частности, в европейских странах действуют строгие карантинные правила. Компании, которые являются нашей основной целью, - из европейских стран”.

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Версия на азербайджанском языке Qlobal indekslərdə olan şirkətlərin ölkəyə cəlbi ilə bağlı işlər aparılır

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