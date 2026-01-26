Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    ВБ может поддержать инициативы по развитию городской мобильности в Азербайджане

    Бизнес
    • 26 января, 2026
    • 15:42
    ВБ может поддержать инициативы по развитию городской мобильности в Азербайджане

    Азербайджан и Всемирный банк (ВБ) обсудили возможности потенциальной поддержки банком инициатив страны в рамках перехода к зеленой экономике.

    Как сообщает Report, об этом на своей странице в социальной сети "X" написал министр экономики Микаил Джаббаров.

    "На встрече с региональным директором по инфраструктуре региона Европы и Центральной Азии Всемирного банка Чарльзом Кормье и региональным директором по Южному Кавказу Роландой Прайс мы с удовлетворением отметили эффективное сотрудничество с нашей страной. Оценив состояние реализации совместных проектов, мы рассмотрели инициативы, осуществляемые в секторе градостроительства, региональные перспективы Среднего коридора, городскую мобильность, возобновляемую энергию и возможности потенциальной поддержки инициатив перехода к зеленой экономике", - отметил он.

    Dünya Bankı Azərbaycanda "yaşıl iqtisadiyyat"a keçid təşəbbüslərinə dəstək verə bilər
    WB may support initiatives for transition to green economy in Azerbaijan

