ВБ: Азербайджану необходимы структурные реформы для стимулирования частных инвестиций

    Бизнес
    • 28 октября, 2025
    • 13:57
    Всемирный банк (ВБ) рекомендует Азербайджану активизировать реформы, направленные на улучшение делового климата и привлечение частных инвестиций.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет ВБ.

    Особое внимание предлагается уделить предсказуемости налоговой политики, равным условиям для бизнеса и совершенствованию судебных механизмов.

    "Социально-экономическая стратегия Азербайджана на 2022–2026 годы нацелена на диверсификацию экономики и снижение зависимости от углеводородного сектора. При этом частный сектор должен играть все более значимую роль в экономическом развитии страны.

    Стратегия ставит приоритетом переход к новой модели роста, основанной на развитии частного сектора. Успех этих целей зависит от увеличения объемов инвестиций, особенно частных вложений в неуглеводородный сектор",- отмечают авторы отчета.

    По мнению экспертов ВБ, для стимулирования частных инвестиций необходимо реализовать структурные реформы, устраняющие существующие ограничения в деловой среде: "Правительство Азербайджана уже предпринимает последовательные шаги в этом направлении, облегчая условия ведения бизнеса".

    Аналитики подчеркивают, что регулярные консультации между государственным и частным секторами будут ключевыми для выявления и решения проблем, мешающих инвестиционной активности.

    Одной из мер по повышению предсказуемости налоговой системы предлагается принятие среднесрочного налогового документа, который позволит заранее информировать о планируемых изменениях в налоговой политике. Это, по мнению ВБ, повысит доверие бизнеса и снизит риски неопределенности для инвесторов.

    Для создания равных условий для частного сектора рекомендуется укрепить правовую и институциональную базу конкуренции, а также обеспечить выполнение антимонопольных норм через соответствующие подзаконные акты и регламенты. ВБ считает важным стимулировать участие компаний на рынке. Кроме того, предлагается внедрить принципы конкурентного нейтралитета в соответствии с международными стандартами и разделить функции государства в ключевых отраслях, где доминируют госпредприятия, чтобы отделить регулирующие, политические и операционные роли и тем самым расширить возможности для участия частного сектора.

    Банк также считает необходимым разработать и принять рамки государственного контроля за мерами поддержки, чтобы избежать рыночных искажений при оказании помощи отдельным государственным или частным компаниям.

    ВБ подчеркивает, что для повышения предсказуемости политики в сфере бизнеса и инвестиций важно обеспечить долгосрочные обязательства по реализации реформ с участием всех заинтересованных сторон - как государственных, так и частных. Основная цель заключается в снижении рыночной неопределенности и повышении эффективности действующих законодательных и институциональных механизмов. В этой связи рекомендуется укрепить поддержку микро, малых и средних предприятий (ММСП), улучшив их доступ к внутренним и внешним рынкам за счет расширения и лучшего ориентирования услуг, предоставляемых Агентством по развитию малого и среднего бизнеса, AZPROMO и AzExport.

    Кроме того, Всемирный банк советует продолжить реформы в судебной системе, направленные на повышение эффективности судопроизводства и устранение пробелов в действующем законодательстве. Особое внимание, по мнению экспертов, следует уделить механизмам разрешения споров, в частности тем, что связаны с защитой прав интеллектуальной собственности.

    "Реализация структурных реформ, устраняющих эти ограничения, может стимулировать приток частных инвестиций и способствовать дальнейшей диверсификации экономики", - заключает ВБ.

