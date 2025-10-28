ВБ: Азербайджану необходимы структурные реформы для стимулирования частных инвестиций

Всемирный банк (ВБ) рекомендует Азербайджану активизировать реформы, направленные на улучшение делового климата и привлечение частных инвестиций.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет ВБ.

Особое внимание предлагается уделить предсказуемости налоговой политики, равным условиям для бизнеса и совершенствованию судебных механизмов.

"Социально-экономическая стратегия Азербайджана на 2022–2026 годы нацелена на диверсификацию экономики и снижение зависимости от углеводородного сектора. При этом частный сектор должен играть все более значимую роль в экономическом развитии страны.

Стратегия ставит приоритетом переход к новой модели роста, основанной на развитии частного сектора. Успех этих целей зависит от увеличения объемов инвестиций, особенно частных вложений в неуглеводородный сектор",- отмечают авторы отчета.

По мнению экспертов ВБ, для стимулирования частных инвестиций необходимо реализовать структурные реформы, устраняющие существующие ограничения в деловой среде: "Правительство Азербайджана уже предпринимает последовательные шаги в этом направлении, облегчая условия ведения бизнеса".

Аналитики подчеркивают, что регулярные консультации между государственным и частным секторами будут ключевыми для выявления и решения проблем, мешающих инвестиционной активности.

Одной из мер по повышению предсказуемости налоговой системы предлагается принятие среднесрочного налогового документа, который позволит заранее информировать о планируемых изменениях в налоговой политике. Это, по мнению ВБ, повысит доверие бизнеса и снизит риски неопределенности для инвесторов.

Для создания равных условий для частного сектора рекомендуется укрепить правовую и институциональную базу конкуренции, а также обеспечить выполнение антимонопольных норм через соответствующие подзаконные акты и регламенты. ВБ считает важным стимулировать участие компаний на рынке. Кроме того, предлагается внедрить принципы конкурентного нейтралитета в соответствии с международными стандартами и разделить функции государства в ключевых отраслях, где доминируют госпредприятия, чтобы отделить регулирующие, политические и операционные роли и тем самым расширить возможности для участия частного сектора.

Банк также считает необходимым разработать и принять рамки государственного контроля за мерами поддержки, чтобы избежать рыночных искажений при оказании помощи отдельным государственным или частным компаниям.

ВБ подчеркивает, что для повышения предсказуемости политики в сфере бизнеса и инвестиций важно обеспечить долгосрочные обязательства по реализации реформ с участием всех заинтересованных сторон - как государственных, так и частных. Основная цель заключается в снижении рыночной неопределенности и повышении эффективности действующих законодательных и институциональных механизмов. В этой связи рекомендуется укрепить поддержку микро, малых и средних предприятий (ММСП), улучшив их доступ к внутренним и внешним рынкам за счет расширения и лучшего ориентирования услуг, предоставляемых Агентством по развитию малого и среднего бизнеса, AZPROMO и AzExport.

Кроме того, Всемирный банк советует продолжить реформы в судебной системе, направленные на повышение эффективности судопроизводства и устранение пробелов в действующем законодательстве. Особое внимание, по мнению экспертов, следует уделить механизмам разрешения споров, в частности тем, что связаны с защитой прав интеллектуальной собственности.

"Реализация структурных реформ, устраняющих эти ограничения, может стимулировать приток частных инвестиций и способствовать дальнейшей диверсификации экономики", - заключает ВБ.