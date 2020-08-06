Вахид Ахмедов: Мы не можем оставлять людей без работы

Необходимо составить список значимых сфер

Если продолжать откладывать открытие рабочих мест в Азербайджане, мы столкнемся с серьезными проблемами.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня на пленарном заседании парламента член комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вахид Ахмедов.

По его словам, нельзя оставлять людей без работы: "Кабинетом министров и оперативным штабом должен быть подготовлен специальный список областей, деятельность в которых необходимо возобновить".

Депутат также отметил, что необходимо внести ясность в судьбу курса маната: "При падении цен на нефть могут возникнуть проблемы с курсом маната".