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Report Georgia

Вахид Ахмедов: Мы не можем оставлять людей без работы

Вахид Ахмедов: Мы не можем оставлять людей без работы Необходимо составить список значимых сфер
Бизнес
6 августа 2020 г. 12:28
Вахид Ахмедов: Мы не можем оставлять людей без работы

Если продолжать откладывать открытие рабочих мест в Азербайджане, мы столкнемся с серьезными проблемами.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня на пленарном заседании парламента член комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вахид Ахмедов.

По его словам, нельзя оставлять людей без работы: "Кабинетом министров и оперативным штабом должен быть подготовлен специальный список областей, деятельность в которых необходимо возобновить".

Депутат также отметил, что необходимо внести ясность в судьбу курса маната: "При падении цен на нефть могут возникнуть проблемы с курсом маната".

 

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Версия на азербайджанском языке Vahid Əhmədov: “İşləməsi vacib sayılan sahələrin xüsusi siyahısı hazırlanmalıdır”

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