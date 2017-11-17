Вахид Ахмедов: На рынке существует монополия

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Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Мы не можем принять Кодекс о конкуренции вот уже на протяжении десяти лет, потому что на рынке существует монополия.

Как сообщает Report, об этом сказал член парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вахид Ахмедов на состоявшемся в Баку мероприятии в рамках Всемирной недели предпринимательства.

По его словам, в настоящее время женщины в Азербайджане имеют больше прав, чем мужчины: "В настоящее время у женщин больше прав, чем у нас. Я всегда говорил, что наша нация очень трудолюбивая. Позвольте людям работать платить налоги, и цены в стране будут вдвое дешевле, чем сейчас".

Депутат подчеркнул, что неправительственные организации также могут участвовать в обсуждении государственного бюджета: "Мы приглашали к участию в обсуждении бюджета различные общественные организации 6-7 лет назад, и теперь его следует обсуждать с более широкими массами".