В Зангилане прошла последняя в этом году выставка-ярмарка KOB Fest

В селе Агалы Зангиланского района прошла последняя в 2024 году, десятая по счету выставка-ярмарка KOB Fest.

В селе Агалы Зангиланского района прошла последняя в 2024 году, десятая по счету выставка-ярмарка KOB Fest.

Об этом Report сообщили в Агентстве развития малого и среднего бизнеса (KOBIA).

На ярмарке были представлены и реализованы продовольственные и непродовольственные товары около 60 субъектов МСБ из Зангилана и близлежащих городов и районов, а также ремесленные изделия мастеров и творческих личностей.

Стоит отметить, что в течение 2024 года выставки-ярмарки KOB Fest были организованы в Баку, Гёйгёле, Шеки, Гяндже, Масаллы, Нахчыване, Загатале, Хачмазе, Гёйчае и Зангилане. В общей сложности на этих ярмарках были представлены продукция и услуги около 440 субъектов МСБ и творческих личностей.