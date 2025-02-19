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В январе Азербайджан стал вторым крупным партнером Грузии по экспорту

В январе Азербайджан стал вторым крупным партнером Грузии по экспорту В январе 2025 года Азербайджан стал вторым крупным партнером Грузии по экспорту.
Бизнес
19 февраля 2025 г. 22:44
В январе Азербайджан стал вторым крупным партнером Грузии по экспорту

В январе 2025 года Азербайджан стал вторым крупным партнером Грузии по экспорту.

Об этом сообщает местное бюро Report со ссылкой на предварительные данные Национальной статистической службы Грузии.

Согласно информации, общий экспорт Грузии вырос на 19,3% и достиг 403,9 млн долларов США. Импорт Азербайджана из Грузии составил 46,2 млн долларов.

В целом, в январе 2025 года доля СНГ в экспорте Грузии составила 64,2%.

При этом продажи на некоторых основных экспортных рынках Грузии – России, Турции и Китае – снизились. В то же время Азербайджан остается одним из стабильных рынков для реализации грузинской продукции.

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Версия на азербайджанском языке Yanvarda Azərbaycan Gürcüstanın ikinci ən böyük ixrac tərəfdaşı olub

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