В Вашингтоне состоялась встреча правления BBF с главой Международного совета экономического развития

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Правление Baku Business Factory (BBF) встретилось в Вашингтоне с Джеффри Финклом (Jeffrey Finkle), главой Международного совета экономического развития (IEDC).

Как сообщает Report, в ходе встречи Дж.Финкл дал информацию о деятельности IEDC, рассказал об опыте США.

Стороны обсудили возможности обмена опытом и сотрудничества центров инкубации и акселерации в целях ускорения развития стартап-экосистемы Азербайджана.

Напомним, что IEDC насчитывает 5 000 членов и является крупнейшей в мире экономической девелоперской организацией. Его основная миссия - способствовать повышению уровня социального благосостояния и уровня жизни путем поощрения создания рабочих мест.

Напомним, что Baku Business Factory был учрежден в мае 2015 года. Основная цель BBF заключается в оказании поддержки молодежи, имеющей интересные бизнес-идеи, на первоначальном этапе развития их проектов, которые в будущем окажут положительное влияние на экономическое и социальное развитие страны, и создание условий для стремительной реализации и устойчивого развития данных проектов.