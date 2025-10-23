В Варшаве прошел азербайджано-польский бизнес-форум

В польской столице Варшаве состоялись IX заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Польшей и азербайджано-польский бизнес-форум.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Азербайджанскую сторону в Варшаве представляла делегация во главе с сопредседателем Межправкомиссии, главой МЧС Кямаледдином Гейдаровым.

Сначала К. Гейдаров и сопредседатель Комиссии с польской стороны, заместитель министра экономического развития и технологий Польши Михал Барановски приняли участие в церемонии открытия азербайджано-польского бизнес-форума.

Выступая на мероприятии, К. Гейдаров отметил, что успешное развитие отношений между двумя странами в политической плоскости создает благоприятные условия для расширения экономического сотрудничества. Он подчеркнул, что создание совместных производственных предприятий в различных отраслях промышленности, а также развитие сотрудничества в сферах транспорта, железнодорожной инфраструктуры, сельского хозяйства, туризма, пищевой промышленности, строительства, энергетики и других областях служит укреплению стратегического партнерства между двумя странами. Министр отметил, что благоприятная бизнес-среда и инвестиционный климат, созданные в Азербайджане для иностранных инвесторов, предоставляют широкие возможности для польских компаний инвестировать в экономику страны, и выразил уверенность, что проводимый бизнес-форум внесет важный вклад в дальнейшее расширение экономических связей.

М. Барановски подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Польшей развиваются по восходящей линии, и в этом направлении принимаются целенаправленные меры. Он выразил уверенность, что проводимый бизнес-форум окажет положительное влияние на развитие отношений.

Отметим, что в бизнес-форуме, организованном совместно Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджан (AZPROMO), Торговым представительством Азербайджана по Центральной Европе и Польским агентством по инвестициям и торговле (PAIH), приняли участие более 130 предпринимателей из Азербайджана и Польши.

Затем началось 9-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Польшей.

Выступая на заседании, К. Гейдаров поблагодарил польскую сторону за оказанное гостеприимство.

Напомнив, что азербайджано-польские отношения основаны на исторических корнях и взаимном уважении, министр отметил, что эффективные встречи между лидерами двух стран и налаженное взаимное доверие создали прочную основу для дальнейшего развития отношений, которые вышли на уровень стратегического партнерства. В этом контексте он выразил уверенность, что текущее заседание даст импульс дальнейшему расширению экономических и торговых отношений между двумя странами, а также укреплению устойчивого партнерства посредством новых проектов и практических инициатив.

Говоря о продуктивной деятельности, осуществленной за прошедший период по документам, подписанным в рамках 8-го заседания Комиссии в Баку, министр К. Гейдаров подчеркнул, что в результате реализации предыдущих решений Комиссии были достигнуты положительные результаты в азербайджано-польских экономических отношениях, предприняты практические шаги для расширения сотрудничества в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства, энергетике, логистике и других направлениях.

М. Барановски, в свою очередь, выразил удовлетворение текущим состоянием отношений между двумя странами, развивающихся на уровне стратегического партнерства, напомнил о хороших возможностях для расширения отношений в различных секторах экономики и рассказал об эффективной деятельности в рамках Межправительственной комиссии.

На заседании состоялся широкий обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, были заслушаны мнения и предложения членов Комиссии, проведены обсуждения.

По итогам заседания был подписан "Протокол 9-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Польша" и "Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области ветеринарии между Агентством пищевой безопасности Азербайджана и Главной ветеринарной инспекцией Польши".