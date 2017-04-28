В Уджаре свекровь нанесла невестке ножевое ранение

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ В Уджарском районе произошла поножовщина.
Как сообщает ширванское бюро Report, проживающая в доме по улице Азизбекова Уджарского района Гюльнара Сейфи гызы Рагимова 1995 г.р. получила ножевое ранение.
Женщина сразу же была доставлена близкими родственниками в Уджарскую центральную районную больницу и прооперирована. Благодаря усилиям врачей, ее удалось спасти.
Как сообщили Report родственники Г.Рагимовой, на почве семейно-бытового конфликта женщина была ранена свекровью Саидой Рагимовой.
По факту в Уджарской районной прокуратуре ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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