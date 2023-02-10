В Турцию направлен груз, собранный в рамках платформы "Братская помощь"

Помощь, собранная в рамках платформы "Братская помощь" для пострадавших от землетрясения в Турции, была отправлена из терминала Agro в Локбатане.

Груз, собранный в рамках платформы "Братская помощь" для пострадавших от землетрясения в Турции, была отправлена из терминала Agro в Локбатане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана.

Согласно отчету, в ближайшие дни в Турцию будут отправлены еще несколько TIR.

"KOBİA поддерживает инициативу "Братская помощь", реализуемую в координации с посольством Турции в Азербайджане, при поддержке Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана (ASK), азербайджанского отделения Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей Турции (MUSIAD), Азербайджано-турецкого объединения предпринимателей (ATİB), Объединения предпринимателей и промышленников Турции и Азербайджана (TÜİB), ряда общественных объединений, и приглашает предпринимателей к принятию активного участия", - говорится в сообщении.