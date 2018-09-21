В Турции сократилось число ликвидированных компаний

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ В Турции созданы 5 536, ликвидированы 574 компании в августе этого года.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, это соответственно на 19,9% и 5% меньше, чем в июле.

По сравнению с августом прошлого года количество вновь созданных компаний сократилось на 17,4%, прекратило же деятельность на 28,9% меньше компаний.

Число вновь созданных компаний в январе-августе увеличилось на 21,65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а ликвидированных сократилось на 12,3%.