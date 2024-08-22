В Ташкенте открылся офис Азербайджано-узбекской инвесткомпании

В Ташкенте состоялась церемония открытия офиса Азербайджано-узбекской инвестиционной компании.

В Ташкенте состоялась церемония открытия офиса Азербайджано-узбекской инвестиционной компании.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

"Мы приняли участие в открытии офиса Азербайджано-узбекской инвестиционной компании, деятельность которой выведет сотрудничество в области взаимных инвестиций на новый уровень. Компания, которая на первоначальном этапе проанализировала финансирование порядка 15 проектов, в будущем расширит деятельность в направлении двусторонних стратегических инвестиций, поддержки частного сектора и стимулирования предпринимательства. Успешные инвестиции будут способствовать развитию новых проектов и созданию новых рабочих мест, а также устойчивому экономическому росту наших стран", - отметил он.

Daşkənddə #Azərbaycan - #Özbəkistan İnvestisiya Şirkətinin ofisinin açılışında iştirak etdik. Birgə sərmayəyə əsaslanan şirkətin fəaliyyəti qarşılıqlı #investisiya -lar sahəsində əməkdaşlığı yeni səviyyəyə yüksəldəcək. İlkin olaraq 15-dək layihənin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı… pic.twitter.com/O1baMiBmzS — Mikayil Jabbarov (@MikayilJabbarov) August 22, 2024

В свою очередь в Минэкономики Азербайджана сообщили, что с созданными в офисе условиями ознакомились министр экономики Микаил Джаббаров, министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов, представители профильных структур двух стран.

Азербайджано-Узбекская инвестиционная компания зарегистрированна в декабре 2023 года в Узбекистане как совместное предприятие ООО "Azerbaijan Uzbek İnvestment" (AUİC). Миссией компании является обеспечение финансирования для дальнейшего расширения и развития бизнеса путем приобретения доли до 49% капитала компаний, осуществляющих деятельность в различных отраслях экономики.

Уставный капитал инвестиционной компании, офис которой расположен в бизнес-центре "Trilliant Tower 1" в Ташкенте, составляет 500 млн долларов США. Стратегической целью совместного предприятия является продвижение импортозамещающих и высокотехнологичных производств, увеличение товарооборота между двумя странами, развитие перерабатывающих производств и инноваций, привлечение иностранных инвестиций.