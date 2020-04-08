​В Сумгайытском химико-промышленном парке откроются новые предприятия

Во второй половине года в Сумгайытском химико-промышленном парке начнут деятельность стекольный завод ЗАО AzerFloat и прядильно-красильная фабрика ЗАО "Азерхалча".

Об этом Report сказал директор парка Назим Талыбов.

По его словам, в настоящее время на обоих предприятиях проводятся пуско-наладочные работы.

Н.Талыбов отметил, что инвестиционная стоимость стекольного завода составляет 95 млн долларов США, а фабрики "Азерхалча" – 18 млн долларов США.

Применяемые на прядильно-красильной фабрике технологии принадлежат Италии, Турции и Франции, добавил директор парка.

Напомним, что на сегодняшний день 22 предпринимателя получили статус резидентов в Сумгайытском химико-промышленном парке. В настоящее время 14 резидентов производят продукцию как для внутреннего рынка, так и на экспорт. Общий портфель инвестиций в промышленный парк оценивается в 3,1 млрд долларов США. А реальные капиталовложения составляют 2,8 млрд долларов США. В настоящее время здесь трудоустроено более 5 тысяч человек.