В структуре министерства налогов создано 7 департаментов

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В министерстве налогов произошли структурные реформы. Как сообщает Report, в структуре министерства создано 7 департаментов.

Шесть главных управлений министерства превратились в одноименные департаменты, дополнительно создан один новый департамент.

По информации, переименованы департамент налоговой политики и стратегических расследований, департамент внутренней безопасности, департамент анализа и контроля налоговых рисков, юридический департамент, департамент по работе с территориальными налоговыми органами, департамент международных отношений и налогового мониторинга в финансовых институтах и вновь созданный департамент обслуживания налогоплательщиков и прозрачного налогового партнерства.