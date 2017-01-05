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    В структуре министерства налогов создано 7 департаментов

    Шесть главных управлений министерства превратились в одноименные департаменты

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В министерстве налогов произошли структурные реформы. Как сообщает Report, в структуре министерства создано 7 департаментов.

    Шесть главных управлений министерства превратились в одноименные департаменты, дополнительно создан один новый департамент.

    По информации, переименованы департамент налоговой политики и стратегических расследований, департамент внутренней безопасности, департамент анализа и контроля налоговых рисков, юридический департамент, департамент по работе с территориальными налоговыми органами, департамент международных отношений и налогового мониторинга в финансовых институтах и вновь созданный департамент обслуживания налогоплательщиков и прозрачного налогового партнерства.  

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