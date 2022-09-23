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В Швейцарии представлен энергетический и логистический потенциал Азербайджана

В Швейцарии представлен энергетический и логистический потенциал Азербайджана В столице Швейцарии, Женеве, состоялся круглый стол на тему "Азербайджан 2022: источник энергии и логистический центр для Европы и Азии".
Бизнес
23 сентября 2022 г. 10:29
В Швейцарии представлен энергетический и логистический потенциал Азербайджана

В столице Швейцарии, Женеве, состоялся круглый стол на тему "Азербайджан 2022: источник энергии и логистический центр для Европы и Азии".

Об этом Report сообщили в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики.

Мероприятие было организовано Женевской Палаты торговли, промышленности и услуг (CCIG) при содействии Совместной торговой палаты Швейцария-Восточная Европа, Центральная Азия, Южный Кавказ (JCC), Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) и SOCAR Trading.

В мероприятии выступили посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров, председатель правления KOBİA Орхан Мамедов, директор Женевской Палаты торговли, промышленности и услуг Натали Хардин, управляющий директор Совместной торговой палаты Швейцария-Восточная Европа, Центральная Азия, Южный Кавказ (JCC) Дорит Саллис, начальник управления Государственного секретариата по экономическим вопросам Швейцарской Конфедерации (SECO) по Южному Кавказу и другим странам Сераина Сигрон и представитель SOCAR Trading Таги Тагизаде.

В рамках мероприятия KOBİA, Азербайджанское агентство по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) и швейцарская компания M&M провели презентации о поддержке и услугах МСП в нашей стране, инвестиционном потенциале, логистических и энергетических возможностях Азербайджана.

Также в рамках мероприятия между KOBİA, Совместной торговой палаты Швейцария-Восточная Европа, Центральная Азия, Южный Кавказ (JCC) и компанией Swiss Alternative Financing был подписан меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's energy and logistics potential presented in Switzerland
Версия на азербайджанском языке Фотоİsveçrədə Azərbaycanın enerji və logistika potensialı təqdim edilib

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