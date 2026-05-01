Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    В Шуше стартовал пилотный проект по локализации Целей устойчивого развития

    Бизнес
    • 01 мая, 2026
    • 14:34
    В Шуше стартовал пилотный проект по локализации Целей устойчивого развития

    В Шуше стартовал пилотный проект по локализации Целей устойчивого развития (ЦУР).

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, в рамках проекта состоялась первая встреча с участием представителей государственных органов, частного сектора и институтов гражданского общества.

    В мероприятии приняли участие специальный представитель президента в Шушинском районе Айдын Керимов и советник министра экономики Гусейн Гусейнов, которые проинформировали о значении локализации ЦУР, роли государственных структур в этом направлении и ключевых приоритетах на предстоящий период.

    В ходе обсуждений были рассмотрены процесс локализации ЦУР, международный опыт в этой области, социально-экономические последствия реализации на городском уровне, а также роль государства, частного сектора и гражданского общества в этом процессе.

    Кроме того, в Карабахском университете в Ханкенди прошла встреча с участием академического состава и студентов. Ректор университета Шахин Байрамов и Гусейн Гусейнов поделились своими мнениями о роли ЦУР в научных исследованиях и вкладе академических кругов в процесс локализации.

    Отмечается, что Шуша и Нахчыван определены в качестве пилотных территорий, где в последующие годы планируется поэтапное внедрение и интеграция ЦУР на местном уровне.

    В Шуше стартовал пилотный проект по локализации Целей устойчивого развития
    В Шуше стартовал пилотный проект по локализации Целей устойчивого развития
    В Шуше стартовал пилотный проект по локализации Целей устойчивого развития
    В Шуше стартовал пилотный проект по локализации Целей устойчивого развития
    В Шуше стартовал пилотный проект по локализации Целей устойчивого развития
    В Шуше стартовал пилотный проект по локализации Целей устойчивого развития
    В Шуше стартовал пилотный проект по локализации Целей устойчивого развития
    В Шуше стартовал пилотный проект по локализации Целей устойчивого развития
    В Шуше стартовал пилотный проект по локализации Целей устойчивого развития

    Айдын Керимов Гусейн Гусейнов Цели устойчивого развития Шуша
    Фото
    Şuşada Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin lokallaşdırılması layihəsi icra olunur
    Фото
    Pilot project to localize SDGs launched in Azerbaijan's Shusha

