В Шуше стартовал пилотный проект по локализации Целей устойчивого развития (ЦУР).

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, в рамках проекта состоялась первая встреча с участием представителей государственных органов, частного сектора и институтов гражданского общества.

В мероприятии приняли участие специальный представитель президента в Шушинском районе Айдын Керимов и советник министра экономики Гусейн Гусейнов, которые проинформировали о значении локализации ЦУР, роли государственных структур в этом направлении и ключевых приоритетах на предстоящий период.

В ходе обсуждений были рассмотрены процесс локализации ЦУР, международный опыт в этой области, социально-экономические последствия реализации на городском уровне, а также роль государства, частного сектора и гражданского общества в этом процессе.

Кроме того, в Карабахском университете в Ханкенди прошла встреча с участием академического состава и студентов. Ректор университета Шахин Байрамов и Гусейн Гусейнов поделились своими мнениями о роли ЦУР в научных исследованиях и вкладе академических кругов в процесс локализации.

Отмечается, что Шуша и Нахчыван определены в качестве пилотных территорий, где в последующие годы планируется поэтапное внедрение и интеграция ЦУР на местном уровне.