В Шуше проходит тюркский бизнес-форум

Сегодня в Шуше проходит тюркский бизнес-форум, посвященный восстановлению и развитию освобожденных территорий Азербайджана.

Сегодня в Шуше проходит тюркский бизнес-форум, посвященный восстановлению и развитию освобожденных территорий Азербайджана.

Как сообщает Report, форум проходит при поддержке Организации тюркских государств (ОТГ), Тюркской торгово-промышленной палаты, Министерства экономики Азербайджана, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) и Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей).

Наряду с Азербайджаном на мероприятии принимают участие представители государственных структур, а также различных организаций и дипломатического корпуса, бизнесмены четырех постоянных членов Организации тюркских государств (Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана) и Венгрии - страны-наблюдателя. Целью форума является дальнейшее углубление экономических, деловых и инвестиционных связей между тюркскими государствами, содействие диалогу между предпринимателями, представление иностранным бизнесменам экономического и инвестиционного потенциала Карабахского региона.

На форуме запланированы выступления официальных лиц, двусторонние встречи, специальная сессия на тему "Инвестиционные возможности в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах”.