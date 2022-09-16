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В Шуше проходит тюркский бизнес-форум

В Шуше проходит тюркский бизнес-форум Сегодня в Шуше проходит тюркский бизнес-форум, посвященный восстановлению и развитию освобожденных территорий Азербайджана.
Бизнес
16 сентября 2022 г. 11:11
В Шуше проходит тюркский бизнес-форум

Сегодня в Шуше проходит тюркский бизнес-форум, посвященный восстановлению и развитию освобожденных территорий Азербайджана.

Как сообщает Report, форум проходит при поддержке Организации тюркских государств (ОТГ), Тюркской торгово-промышленной палаты, Министерства экономики Азербайджана, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) и Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей).

Наряду с Азербайджаном на мероприятии принимают участие представители государственных структур, а также различных организаций и дипломатического корпуса, бизнесмены четырех постоянных членов Организации тюркских государств (Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана) и Венгрии - страны-наблюдателя. Целью форума является дальнейшее углубление экономических, деловых и инвестиционных связей между тюркскими государствами, содействие диалогу между предпринимателями, представление иностранным бизнесменам экономического и инвестиционного потенциала Карабахского региона.

На форуме запланированы выступления официальных лиц, двусторонние встречи, специальная сессия на тему "Инвестиционные возможности в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах”.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Shusha hosting Turkish Business Forum
Версия на азербайджанском языке Şuşada Türk Biznes Forumu keçirilir

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