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    В Шаруре планируется создать промышленный квартал в этом году

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В Гаджигабульском промышленном квартале завершены строительно-монтажные работы, в Сабирабадском промышленном квартале строительство продолжается.

    Как сообщает Report, об этом министр экономики Шахин Мустафаев заявил на расширенном заседании коллегии министерства.

    По его словам, строительство промышленных кварталов было продолжено в 2018 году: "Первый промышленный квартал был открыт в Нефтчале в 2017 году. В созданном в прошлом году Масаллинском промышленном квартале сейчас действуют 10 предприятий. Предпринимателями вложено 5,3 млн манатов, создано более 200 рабочих мест".

    Ш.Мустафаев отметил, что в целом частные инвестиции в двух промышленных кварталах превысили 50 млн манатов, создано до 700 рабочих мест: "После открытия двух других кварталов число рабочих мест достигнет 1 800, объем частных инвестиций составит 77 млн манатов".

    В этом году начнется строительство Шарурского промышленного квартала в Нахчыванской Автономной Республике, добавил министр. 

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