В Шардже состоялось первое заседание сопредседателей делового совета Азербайджан-ОАЭ
- 07 ноября, 2025
- 12:39
В городе Шарджа состоялось первое заседание сопредседателей совместного делового совета Азербайджана и ОАЭ.
Об этом сообщили Report в KOBİA.
Заседание возглавили председатель правления KOBİA Орхан Мамедов и заместитель председателя Федерации торгово-промышленных палат ОАЭ Абдулла аль-Увейс. В мероприятии также приняли участие представители бизнес-кругов обеих стран.
Стороны обсудили подготовку к первому заседанию совета, а также возможности расширения сотрудничества в сфере промышленности, сельского хозяйства, туризма, логистики и ИКТ.
Особое внимание было уделено вопросам цифрового и "зеленого" перехода малого и среднего бизнеса, что создает дополнительные возможности для взаимных вложений.
Напомним, меморандум о создании cовместного делового совета был подписан в этом году. Его цель - укрепление экономических отношений между странами путем развития сотрудничества в области торговли, инвестиций и промышленности.