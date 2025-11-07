Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Бизнес
    • 07 ноября, 2025
    • 12:39
    В городе Шарджа состоялось первое заседание сопредседателей совместного делового совета Азербайджана и ОАЭ.

    Об этом сообщили Report в KOBİA.

    Заседание возглавили председатель правления KOBİA Орхан Мамедов и заместитель председателя Федерации торгово-промышленных палат ОАЭ Абдулла аль-Увейс. В мероприятии также приняли участие представители бизнес-кругов обеих стран.

    Стороны обсудили подготовку к первому заседанию совета, а также возможности расширения сотрудничества в сфере промышленности, сельского хозяйства, туризма, логистики и ИКТ.

    Особое внимание было уделено вопросам цифрового и "зеленого" перехода малого и среднего бизнеса, что создает дополнительные возможности для взаимных вложений.

    Напомним, меморандум о создании cовместного делового совета был подписан в этом году. Его цель - укрепление экономических отношений между странами путем развития сотрудничества в области торговли, инвестиций и промышленности.

    KOBİA Азербайджан ОАЭ деловой совет Орхан Мамедов
    Azərbaycan-BƏƏ Birgə Biznes Şurasının həmsədrlərinin ilk iclası keçirilib
    Azerbaijan-UAE Joint Business Council co-chairs hold first meeting

    В Шардже состоялось первое заседание сопредседателей делового совета Азербайджан-ОАЭ

