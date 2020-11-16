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В руководстве ТОП-100 компаний Британии почти нет выпускников Оксбриджа

В руководстве ТОП-100 компаний Британии почти нет выпускников Оксбриджа Сейчас 80% представителей руководства компаний являются выпускниками вузов, не входящих в мировой ТОП-30 университетов
Бизнес
16 ноября 2020 г. 19:39
В руководстве ТОП-100 компаний Британии почти нет выпускников Оксбриджа

В советах директоров компаний, входящих в индекс FTSE 100, с каждым годом остается все меньше тех, кто окончил Оксфордский или Кембриджский университеты.

Об этом передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ".

Как показывает исследование New Street Consulting Group, которое публикует газета The Times, сейчас лишь 10% представителей руководства крупнейших компаний в Великобритании — выпускники Оксбриджа. Десять лет назад этот показатель составлял 23%.

В числе тех генеральных директоров, кто не учился в Оксбридже, глава крупной страховой и инвестиционной компании Legal & General Найджел Уилсон, который окончил Университет Эссекса, глава ресторанно-гостиничного бизнеса Whitbread Элисон Бриттен, окончившая Стерлингский университет, и глава крупной страховой компании Aviva Аманда Бланк, изучавшая современную историю в Университете Ливерпуля. Выпускники Оксфорда — гендиректор GlaxoSmithKline Эмма Уолмсли, председатель совета директоров Rio Tinto Саймон Томпсон, председатель Rolls-Royce Иэн Дэвис.

По данным New Street Consulting Group, сейчас 80% представителей руководства компаний являются выпускниками вузов, не входящих в мировой ТОП-30 университетов. Чуть более чем у половины директоров нет ни степени магистра делового администрирования, ни диплома в области учета и аудита, в то время как раньше без этого сложно было попасть в совет директоров. Из тех университетов, которые не входят в ТОП-30, представители руководства британских компаний чаще оканчивали Университет Манчестера (23 директора), университеты Шеффилда и Бристоля (по 11 директоров каждый).

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