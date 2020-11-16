В руководстве ТОП-100 компаний Британии почти нет выпускников Оксбриджа

В советах директоров компаний, входящих в индекс FTSE 100, с каждым годом остается все меньше тех, кто окончил Оксфордский или Кембриджский университеты.
Об этом передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ".
Как показывает исследование New Street Consulting Group, которое публикует газета
В числе тех генеральных директоров, кто не учился в Оксбридже, глава крупной страховой и инвестиционной компании Legal & General Найджел Уилсон, который окончил Университет Эссекса, глава ресторанно-гостиничного бизнеса Whitbread Элисон Бриттен, окончившая Стерлингский университет, и глава крупной страховой компании Aviva Аманда Бланк, изучавшая современную историю в Университете Ливерпуля. Выпускники Оксфорда — гендиректор GlaxoSmithKline Эмма Уолмсли, председатель совета директоров Rio Tinto Саймон Томпсон, председатель Rolls-Royce Иэн Дэвис.
По данным New Street Consulting Group, сейчас 80% представителей руководства компаний являются выпускниками вузов, не входящих в мировой ТОП-30 университетов. Чуть более чем у половины директоров нет ни степени магистра делового администрирования, ни диплома в области учета и аудита, в то время как раньше без этого сложно было попасть в совет директоров. Из тех университетов, которые не входят в ТОП-30, представители руководства британских компаний чаще оканчивали Университет Манчестера (23 директора), университеты Шеффилда и Бристоля (по 11 директоров каждый).