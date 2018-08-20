Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ В России зафиксирован исторический минимум регистрируемой безработицы за всю историю наблюдений этого показателя - с 1991 года. Так, численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составила 684 760 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.

По его словам, состояние рынка труда свидетельствует о дефиците трудовых ресурсов.