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В прошлом году таможенные поступления в госбюджет выросли на 3,3%

В прошлом году таможенные поступления в госбюджет выросли на 3,3% В 2024 году по линии Госкомтаможни в государственный бюджет перечислено 6 млрд 648 млн 703 тыс. манатов, что на 213 млн 700 тыс. манатов или на 3,3% больше годового прогноза.
Бизнес
24 января 2025 г. 20:51
В прошлом году таможенные поступления в госбюджет выросли на 3,3%

В 2024 году по линии Госкомтаможни в государственный бюджет перечислено 6 млрд 648 млн 703 тыс. манатов, что на 213 млн 700 тыс. манатов или на 3,3% больше годового прогноза.

Как сообщает Report, об этом было объявлено на заседании коллегии по итогам деятельности Государственного таможенного комитета за 2024 год.

Также было отмечено, что за прошедший год было выявлено 35255 фактов правонарушений, из которых 1278 - уголовного характера, 33977 - административные правонарушения.

За отчетный период было выявлено 96 фактов незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, и в общей сложности из незаконного оборота было изъято 379 кг 127 г наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Gömrük Komitəsi ötən ilin büdcə öhdəliyini 3,3 % artıq yerinə yetirib

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