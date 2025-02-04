В прошлом году KOBİA организовало более 1 000 тренингов для предпринимателей

В 2024 году Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики организовало 1 047 тренингов для повышения знаний и навыков предпринимателей в сфере бизнеса.

В 2024 году Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики организовало 1 047 тренингов для повышения знаний и навыков предпринимателей в сфере бизнеса.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, поддержкой и услугами Агентства воспользовались более 13 000 субъектов малого и среднего предпринимательства, стартапов и лиц, желающих начать свой бизнес.

С целью получения международного опыта 41 предприниматель и менеджер прошел курс повышения квалификации в Германии в рамках программы "Бизнес-сотрудничество с Германией".

618 предпринимателей и желающих открыть свой бизнес бесплатно воспользовались обучающими онлайн-видеоматериалами на платформе видеообучения KOBİA.

Агентство предоставило консалтинговые услуги 2 473 предпринимателям и желающим открыть свой бизнес, а также бесплатно оказало поддержку в подготовке 1 137 бизнес-планов в сельском хозяйстве, производстве, сфере услуг и других областях.