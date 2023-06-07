В прошлом году "Азерлотерея" заплатила налоги на сумму 55 млн манатов

В прошлом году выручка ОАО "Азерлотерея" от продаж увеличилась на 487% по сравнению с прошлым годом и составила 258,2 млн манатов.

В прошлом году выручка ОАО "Азерлотерея" от продаж увеличилась на 487% по сравнению с прошлым годом и составила 258,2 млн манатов.

Как сообщает Report, значительный прирост наблюдался и в призовом фонде, выделенном для участников лотереи - 642%.

При этом общая прибыль компании выросла на 225% - с 20,9 млн манатов до 67,8 млн манатов, а чистая прибыль увеличилась на 442% - с 7,6 млн манатов до 41,1 млн манатов.

В 2022 году общий капитал "Азерлотереи" вырос на 63% и достиг 15,8 млн манатов.

Сумма упрощенного налога и налога на прибыль в 2022 году составила 54,7 млн манатов. В 2021 году компания уплатила 5,1 млн манатов подоходного налога.