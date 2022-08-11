В прошлом году Азербайджан экспортировал в Грузию услуги на 102 млн долларов США

В 2021 году общая стоимость экспорта услуг Грузии составила 2,5 млрд долларов США, а общая стоимость импорта услуг - 1,8 млрд долларов.

В 2021 году общая стоимость экспорта услуг Грузии составила 2,5 млрд долларов США, а общая стоимость импорта услуг - 1,8 млрд долларов.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Национального статистического управления Грузии.

Согласно документу, это на 61,2% и 25,2% больше, чем в 2020 году, соответственно.

В результате положительное сальдо оборота услуг увеличилось почти в 6 раз и достигло 724 млн долларов.

Около 1,2 млрд долларов или 48,9% услуг, экспортированных Грузией в прошлом году, были связаны с туристическим сектором. За ним следуют транспортные услуги - 823 млн долларов (32,3%) и телекоммуникационные услуги - 216 млн долларов (8,5%).

16,6% экспорта соседней страны направлено в страны Европейского Союза (ЕС), 36,1% - в страны СНГ и 47,2% - в другие страны. В частности, в Турцию было экспортировано услуг на 365,5 млн долларов, в Азербайджан - 242,1 млн долларов, в Украину - 206,7 млн долларов.

Около 1,1 млрд долларов услуг, импортированных Грузией в прошлом году, были связаны с транспортным сектором. Далее следуют туризм - 184 млн долларов и страховые услуги - 119 млн долларов.

21,9% импорта соседней страны пришлось на страны ЕС, 18,1% - на страны СНГ, а 60% - на другие страны. Среди них услуги на сумму 345 млн долларов были импортированы из Китая, 122 млн долларов из Ирана и по 102 млн долларов из Турции и Азербайджана.