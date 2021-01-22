О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Подмосковье состоится открытие Дома-павильона Азербайджана

В Подмосковье состоится открытие Дома-павильона Азербайджана В мероприятии примут участие представители посольства Азербайджана в России, а также торгового представительства Азербайджана
Бизнес
22 января 2021 г. 15:49
В Подмосковье состоится открытие Дома-павильона Азербайджана
0 : 00
0 : 00

28 января в Культурно-образовательном центре "ЭТНОМИР" в Подмосковье состоится форум-заседание Бизнес-клуба Торгового представительства Азербайджана в России на тему "Экономическое сотрудничество Азербайджана с регионами РФ" и торжественное открытие Дома-павильона Азербайджана.

Как передаёт российское бюро Report, в мероприятии примут участие представители посольства Азербайджана в России, а также торгового представительства Азербайджана.

В рамках открытия состоится экскурсионная программа по этнографическому парку, фуршет, дегустация продукции азербайджанских производителей.

Отметим, что Азербайджанская Республика поддерживает экономические связи с более чем 70 субъектами России, а отношения между странами носят характер стратегического партнерства.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое читаемое

Чавушоглу: Поездки в Карабах должны разрешаться Азербайджаном, а не российскими миротворцами
Чавушоглу: Поездки в Карабах должны разрешаться Азербайджаном, а не российскими миротворцами
15 января 2021 г. 18:43
Привитый от COVID-19 министр: Вакцина достаточно безопасна
Привитый от COVID-19 министр: Вакцина достаточно безопасна
18 января 2021 г. 12:05
В Азербайджане смягчается карантинный режим
В Азербайджане смягчается карантинный режим
16 января 2021 г. 10:51
Оперштаб снял ограничения на следующие виды деятельности
Оперштаб снял ограничения на следующие виды деятельности
16 января 2021 г. 11:04
Азербайджан подал в Европейский суд межгосударственный иск против Армении
Азербайджан подал в Европейский суд межгосударственный иск против Армении
16 января 2021 г. 17:17
В Баку выпадет снег, дороги заледенеют
В Баку выпадет снег, дороги заледенеют
16 января 2021 г. 13:41
Минобразования прокомментировало информацию о возобновлении занятий в школах
Минобразования прокомментировало информацию о возобновлении занятий в школах
19 января 2021 г. 12:43
Видеокадры из села Гасымлы Агдамского района
ФотоВидеокадры из села Гасымлы Агдамского района
15 января 2021 г. 17:19
В Азербайджане в отношении еще одного армянского террориста возбуждено уголовное дело
В Азербайджане в отношении еще одного армянского террориста возбуждено уголовное дело
18 января 2021 г. 18:19
Помощник президента: В сфере образования ожидаются определенные послабления
Помощник президента: В сфере образования ожидаются определенные послабления
16 января 2021 г. 12:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi