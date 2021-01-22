В Подмосковье состоится открытие Дома-павильона Азербайджана

В мероприятии примут участие представители посольства Азербайджана в России, а также торгового представительства Азербайджана

28 января в Культурно-образовательном центре "ЭТНОМИР" в Подмосковье состоится форум-заседание Бизнес-клуба Торгового представительства Азербайджана в России на тему "Экономическое сотрудничество Азербайджана с регионами РФ" и торжественное открытие Дома-павильона Азербайджана.

Как передаёт российское бюро Report, в мероприятии примут участие представители посольства Азербайджана в России, а также торгового представительства Азербайджана.

В рамках открытия состоится экскурсионная программа по этнографическому парку, фуршет, дегустация продукции азербайджанских производителей.

Отметим, что Азербайджанская Республика поддерживает экономические связи с более чем 70 субъектами России, а отношения между странами носят характер стратегического партнерства.