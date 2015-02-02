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    К проводящим скидочные кампании торговым объектам применяются новые требования

    На попавших в скидку товарах должна указываться прежняя цена

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Применяются новые требования к проводящим скидочные кампании торговым объектам.

    Как сообщает Report, согласно предусматривающимся поправкам в закон "О рекламе", обсужденным в ходе сегодняшнего пленарного заседания парламента, при проведении рекламы об изменении стоимости товара необходимо предоставление ряда информаций.

    Согласно новому проекту, в рекламе должны указываться дата начала скидочной кампании, ее срок и место, номенклатура попавшего в скидку товара, а также прежняя цена.

    В проекте отмечается, что в качестве стимулирующего подарка при скидочных кампаниях на товары запрещается предлагать алкогольные напитки, табак и табачные изделия.

    Проект был принят в первом чтении на заседании Милли Меджлиса.

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