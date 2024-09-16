В октябре в Азербайджане впервые пройдет халяльный бизнес-форум

8-9 октября в Баку впервые пройдет Азербайджанский халяльный бизнес-форум (Azhab Forum).

8-9 октября в Баку впервые пройдет Азербайджанский халяльный бизнес-форум (Azhab Forum).

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов на азербайджано-пакистанском бизнес-форуме в Баку.

Он пригласил пакистанские компании принять в нем участие.

Azhab Forum считается уникальным мероприятием, предлагающим межотраслевую сеть для изучения новых возможностей бизнеса в сфере глобальной халяльной торговли.

В рамках двухдневного мероприятия пройдет специализированная выставка халяльной продукции и услуг, а также дискуссии и сессии с участием международных экспертов и аналитиков из Саудовской Аравии, Малайзии, Индонезии, Турции, Азербайджана, Пакистана, России и Узбекистана, специализирующихся в сфере халяльных финансов, туризма, фармацевтики, текстиля, продуктов питания и других отраслях.