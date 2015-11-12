Сбор НДС по таможенным органам сократился на 7%

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Объем поступлений в государственный бюджет Азербайджана по линии Государственного таможенного комитета в октябре текущего года составил 134 284,55 тыс. манатов, что на 12 365,07 тыс. манатов или 10,14% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, за отчетный месяц объем поступивших в госбюджет таможенных пошлин составил 33 880 тыс. манатов, что на 16 750,38 тыс. манатов или 97,79% больше аналогичного периода прошлого года.

В отчете также говорится, что в октябре объем средств, поступивших с НДС, сократился на 6 926,07 тыс. манатов или 6,98% и составил 92 324,56 тыс. манатов, с акцизов - вырос на 2166,86 тыс. манатов или 53,36% - до 6 227,8 тыс. манатов, с дорожных налогов - на 373,9 тыс. манатов или 25,29% и составил 1 852,19 тыс. манатов.