В ноябре в налоговую службу поступило более 44 тыс. обращений

В ноябре этого года в Государственную налоговую службу (ГНС) при Министерстве экономики поступило в общей сложности 44 350 обращений, из которых 96,7% составили заявления, 3,2% - жалобы и 0,1% - различные предложения.

В ноябре этого года в Государственную налоговую службу (ГНС) при Министерстве экономики поступило в общей сложности 44 350 обращений, из которых 96,7% составили заявления, 3,2% - жалобы и 0,1% - различные предложения.

Как сообщает Report со ссылкой на ГНС, 68,5% поступивших обращений были рассмотрены в ноябре, а 31,5% находятся в процессе исполнения.

В ноябре в службу поступило 1 150 жалоб. Из них 71,1% были связаны с камеральными налоговыми проверками, остальные - с регистрацией налогоплательщиков, социальными страховыми выплатами, налоговой задолженностью, депозитным счетом НДС и другими вопросами.

За отчетный период соответствующие должностные лица аппарата ГНС приняли в общей сложности 80 граждан.