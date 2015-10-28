​В Нахчыване принято новое постановление в связи с импортом

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Кабинет министров Нахчыванской Автономной Республики принял новое постановление по упрощению таможенных операций, касающихся ввоза продовольственных товаров.

Как сообщает Report, в Автономной Республике будут ликвидированы таможенные декларации и сертификаты на продовольственные товары во время операций импорта.

Согласно изменению, больше не будут требоваться сертификаты соответствия, ветеринарные сертификаты, сертификаты гигиены и карантинное разрешение на импорт.