В Нахчыване проходит конференция "Новые горизонты бизнеса: потенциал предпринимательства и перспективы развития"

В Нахчыванском бизнес-центре проходит конференция "Новые горизонты бизнеса в Нахчыване: потенциал предпринимательства и перспективы развития".

В Нахчыванском бизнес-центре проходит конференция "Новые горизонты бизнеса в Нахчыване: потенциал предпринимательства и перспективы развития".

Как сообщает нахчыванское бюро Report, на конференции принимают участие полномочный представитель президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли, зампредседателя правления PAŞA Bank Бахруз Нагиев, представители правительства и предприниматели.

Сначала участники конференции посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в городе Нахчыван и возложили к нему цветы.

Затем началась конференция.

Ф.Наджафли в своем выступлении отметил, что Нахчыван превращается в свободную экономическую зону, открываются новые горизонты для предпринимателей и инвесторов.

Он отметил, что реализация Зангезурского коридора расширит возможности Нахчывана как логистического центра.

Полномочный представитель сказал, что в этом контексте в Нахчыване будут реализованы новые энергопроекты, откроются новые рабочие места: "Механизм поддержки предпринимателей и предпринимательства будет оставаться в центре внимания как приоритетная сфера".

Конференция продолжится панельными обсуждениями.