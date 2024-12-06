В Нахчыване число трудовых договоров в частном секторе увеличилось почти вдвое

На 1 декабря текущего года количество активных трудовых договоров в негосударственном секторе Нахчыванской Автономной Республики (НАР) увеличилось в 1,8 раза по сравнению с началом года и достигло 11 363.

На 1 декабря текущего года количество активных трудовых договоров в негосударственном секторе Нахчыванской Автономной Республики (НАР) увеличилось в 1,8 раза по сравнению с началом года и достигло 11 363.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом сказал заместитель министра экономики НАР, временно исполняющий обязанности министра Аббас Исмаилов на встрече с предпринимателями в Нахчыване.

По его словам, это в 3,7 раза больше по сравнению с началом прошлого года.

"В Нахчыване продолжаются практические меры по обеспечению прозрачности трудовых отношений и "обелению" заработной платы. Расширяется практика безналичной выплаты зарплат", - отметил замминистра.