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В Нахчыване число трудовых договоров в частном секторе увеличилось почти вдвое

В Нахчыване число трудовых договоров в частном секторе увеличилось почти вдвое На 1 декабря текущего года количество активных трудовых договоров в негосударственном секторе Нахчыванской Автономной Республики (НАР) увеличилось в 1,8 раза по сравнению с началом года и достигло 11 363.
Бизнес
6 декабря 2024 г. 12:35
В Нахчыване число трудовых договоров в частном секторе увеличилось почти вдвое

На 1 декабря текущего года количество активных трудовых договоров в негосударственном секторе Нахчыванской Автономной Республики (НАР) увеличилось в 1,8 раза по сравнению с началом года и достигло 11 363.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом сказал заместитель министра экономики НАР, временно исполняющий обязанности министра Аббас Исмаилов на встрече с предпринимателями в Нахчыване.

По его словам, это в 3,7 раза больше по сравнению с началом прошлого года.

"В Нахчыване продолжаются практические меры по обеспечению прозрачности трудовых отношений и "обелению" заработной платы. Расширяется практика безналичной выплаты зарплат", - отметил замминистра.

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