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В Нахчыване число активных налогоплательщиков выросло почти на 33%

В Нахчыване число активных налогоплательщиков выросло почти на 33% По состоянию на 1 октября текущего года в Нахчыванской Автономной Республике количество активных налогоплательщиков увеличилось на 32,6% по сравнению с началом года и достигло 20 553 человек.
Бизнес
9 октября 2024 г. 12:11
В Нахчыване число активных налогоплательщиков выросло почти на 33%

По состоянию на 1 октября текущего года в Нахчыванской Автономной Республике количество активных налогоплательщиков увеличилось на 32,6% по сравнению с началом года и достигло 20 553 человек.

Как сообщает нахчыванское бюро Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Минэкономики, это на 61,8% больше по сравнению с началом прошлого года.

За отчетный период количество зарегистрированных объектов увеличилось на 21,4%, плательщиков НДС - на 78,1%, онлайн контрольно-кассовых аппаратов - в 73,3 раза, активных POS-терминалов - в 4,2 раза, активных банковских счетов - на 23,6%.

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Версия на английском языке Number of active taxpayers in Azerbaijan’s Nakhchivan up by nearly 33%
Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda aktiv vergi ödəyicilərinin sayı bu il 33 %-ə yaxın artıb

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