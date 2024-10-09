В Нахчыване число активных налогоплательщиков выросло почти на 33%

По состоянию на 1 октября текущего года в Нахчыванской Автономной Республике количество активных налогоплательщиков увеличилось на 32,6% по сравнению с началом года и достигло 20 553 человек.

По состоянию на 1 октября текущего года в Нахчыванской Автономной Республике количество активных налогоплательщиков увеличилось на 32,6% по сравнению с началом года и достигло 20 553 человек.

Как сообщает нахчыванское бюро Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Минэкономики, это на 61,8% больше по сравнению с началом прошлого года.

За отчетный период количество зарегистрированных объектов увеличилось на 21,4%, плательщиков НДС - на 78,1%, онлайн контрольно-кассовых аппаратов - в 73,3 раза, активных POS-терминалов - в 4,2 раза, активных банковских счетов - на 23,6%.